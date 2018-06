La consécration du Petit Prince

Quelques mois plus tôt à Long Beach, en Californie, celui qu’on appelait affectueusement le Petit Prince, avait frôlé l’exploit avant de trouver sur son passage un certain Clay Regazzoni à qui il souhaitait prendre un tour.

À l’entrée du premier virage, en épingle, il se faufile à l’intérieur pour en sortir premier devant des adversaires stupéfaits et pas les moindres : son coéquipier Carlos Reutemann, ainsi que Niki Lauda et John Watson, partenaires chez Brabham.

Et, encore aujourd’hui, on dit de lui, oui 40 ans plus tard, qu’il aura été l’un des plus grands ambassadeurs que le Québec a connu.