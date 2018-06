À sa toute première participation au Grand Prix du Canada l’an dernier, Esteban Ocon avait rallié l’arrivée à la sixième position, tout juste derrière son coéquipier Sergio Perez chez Force India.

Le Français, qui fait partie de la nouvelle génération de jeunes pilotes très prometteurs dans la discipline-reine du sport automobile, en est un autre qui, à chacune de ses visites ici, est très élogieux envers Montréal.

« J’adore l’endroit, a-t-il déclaré en entrevue au Journal de Montréal hier après-midi. Les gens sont sympathiques et ils s’impliquent dans l’événement. Ce qui est différent d’une autre destination en F1, c’est que la ville devient partie de la course.

« Elle vit vraiment au rythme de son Grand Prix. Les boutiques, les restaurants et les hôtels sont identifiés à la F1. J’aime bien.

« D’autant plus que j’affectionne le tracé et ses... chicanes. Il faut toutefois savoir y ménager ses freins pendant la course, tout autant que la consommation de carburant et les... murs. »

Des attentes élevées

Après un brillant parcours en 2017, où ses deux pilotes ont orchestré une belle quatrième place au classement des constructeurs derrière les trois puissances du plateau que sont Mercedes, Ferrari et Red Bull, l’écurie Force India a connu un début de saison difficile cette année si ce n’est que Perez a accédé au podium à Bakou.

« C’est évident que les attentes sont élevées à notre endroit, a souligné Ocon, âgé de 21 ans. Mais bon, je veux bâtir sur mon super résultat à Monaco [6e place] il y a deux semaines.

« C’était agréable de rouler juste derrière les meilleures voitures. Honnêtement, on a été surpris de notre niveau de performance à Monaco, où j’ai pu tenir tête à Fernando [Alonso] tout en enchaînant par moments les tours les plus rapides en course. »

La rumeur Mercedes

Tant et aussi longtemps que le statut de Valtteri Bottas ne sera pas réglé pour l’an prochain, le nom d’Ocon figure, semble-t-il, sur la courte liste de candidats qui pourraient occuper le deuxième baquet au sein de l’écurie Mercedes.

« Qui ne souhaiterait pas courir pour cette grande écurie ? s’est interrogé Ocon. Mais je ne suis pas rendu là. J’ai une saison à disputer chez Force India. Si j’obtiens de bons résultats, il y aura toujours des opportunités... »

Grand Prix du Canada

7e étape du Championnat du monde de F1