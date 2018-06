La virée jet-set de la Formule 1

C’est aujourd’hui que débutent les grandes festivités du Grand Prix. Ce week-end, Montréal vire totalement glamour et jet-set. Le champagne coule à flot, le son des vrombissements des voitures de luxe devient de la musique et les stars internationales débarquent en ville. Voici donc quatre sorties jet-set, pour ne rien manquer à la Formule 1.

BOIRE : Moët City est une ville dans une ville !

Photo courtoisie

Durant le Grand Prix, Montréal fait toujours les choses en grand! Pour profiter du beau temps, je vous propose l’événement éphémère Moët City, qui s’est construit une véritable ville dans une ville. Le temps d’une journée, faites la découverte de quartiers animés par le champagne de la Maison au New City Gas. Au programme, on vous réserve un brunch gourmand, une fête balnéaire, des princesses impériales, des artistes avant-gardistes et bien sûr des DJs endiablés. (Entrée exceptionnellement sur Wellington- 950 rue Ottawa, Montréal)

MANGER : Des chefs internationaux Chez Alexandre

Photo courtoisie

La brasserie française Chez Alexandre et Fils est devenue, au fil des années, une adresse immanquable durant les festivités du Grand Prix. Situé en plein cœur de l’action sur la rue Peel, le restaurant ne fait pas les choses à moitié ce week-end, car il reçoit nul autre qu’Éric Lecerf, chef vedette et ancien élève du chef étoilé Michelin Joël Robuchon. De plus, l’institution vous réserve une exposition de 33 bouteilles magnums de champagne Piper-Heidsick, le même servi aux Oscars à Hollywood. En outre, un festin spécial Grand Prix élaboré par le chef même attend les convives : foie gras, caviar, homard des Îles-de-la-Madeleine, tartare de crevettes à la menthe, surlonge triple AAA de bœuf du Québec et plus encore. (1454 rue Peel, Montréal)

SORTIR : École Privée et Joverse font le party avec des stars du hip hop

Photo courtoisie

Pour les fanatiques de musique hip hop, la boîte de nuit École Privée accueille ce soir, la star Playboi Carti, de la formation A$AP, qui s’est fait connaître grâce au tube Magnolia. Célébrant en même temps leur 3e anniversaire, École Privée promet un week-end délirant avec la venue du groupe 88Glam samedi et des DJs internationaux comme DJ Esco, connu pour ses hits avec Future. De plus, Joverse dans le Vieux Montréal, vous convie aussi à danser, jusqu’aux petites heures de la nuit avec l’étoile montante Anders, samedi. Tout le reste du week-end, on pourra se déhancher sous les rythmes de divers DJs invités comme DJ Amtrac et DJ Unimerce. (Entrée gratuite – École Privée : 3500 boulevard Saint-Laurent et Joverse : 52 rue Saint-Jacques)

SORTIR : Le Grand Prix de l’autre côté du Pont

Photo courtoisie

Pour ceux et celles qui ont peur du brouhaha du centre-ville de Montréal, durant le week-end du Grand Prix, sachez que le Quartier Dix 30 attrapera elle aussi la fièvre de la Formule 1. Les résidants aux alentours de l’Île pourront profiter des différents attraits de la F1, tels que les stations gourmandes avec les restaurants Siam et Sofia, le sabrage de champagne avec Veuve Clicquot à la SAQ et la découverte d’un espace exclusif Porsche qui présentera des modèles de dernières générations. Un concert en plein air gratuit est également prévu samedi avec Élizabeth Blouin-Brathwaite, Sylvain Cossette et Andrée Watters. À noter, que le stationnement est totalement gratuit et accessible!