L’année des records

C’est à Montréal qu’a été disputée l’épreuve la plus longue dans l’histoire de la F1. En 2011, un véritable déluge inonde le circuit et force l’interruption du Grand Prix. À la dernière relance, après avoir profité d’une erreur tardive de Sebastian Vettel, Jenson Button rallie l’arrivée au premier rang après 4 heures, 4 minutes et 39,54 secondes de course. Le Britannique détient depuis le record de la vitesse moyenne la moins élevée en Grand Prix, soit 74,844 km/h. Enfin, c’est aussi pendant cette épreuve que la voiture de sécurité est intervenue le plus souvent, six, en F1.