Le Fonds Québecor accorde 2,1 millions $ à des producteurs télé

Le Fonds Québecor accorde une aide financière totale de 2,1 millions $ dans le cadre de la 36e ronde de financement de son Programme principal d’aide à la production télévisuelle.

De cette somme, 700 000 $ vont au volet de soutien à la production convergente, soit Galafilm Productions inc. («Odyssée sous les glaces» / «Under Thin Ice»), ToonDraw Animation inc. («YaYa & Zouk II») et Attraction Images inc. («Bootcamp»).

Les projets des trois productions associées à ces entreprises seront diffusés par CBC, CBC News Network, Documentary Channel (CBC), ICI Radio-Canada Télé, ICI Explora (SRC), RDI (SRC), YOOPA (Groupe TVA) et V Télé (Groupe V Média).

En ce qui a trait au volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, six projets sont retenus par le Fonds Québecor, qui leur accorde une aide globale de 1,4 million $. Ces projets sont portés par les boîtes Productions Squeeze inc., Productions KOTV inc., Média Ranch TV inc., Productions Déferlantes inc. et 9308-6932 Québec inc. (Anémone Films inc.). Les productions se retrouveront à l’antenne de Télé-Québec, TVA, Canal D (Bell Média) et la Société Radio-Canada, a-t-on précisé jeudi, par communiqué.

Soulignons que depuis 1999, le Fonds Québecor a soutenu 259 projets de 81 producteurs, 46 diffuseurs canadiens et 34 diffuseurs étrangers. L’aide globale accordée s’élève à près de 77 millions $. Si l’on prend en considération tous les programmes de financement du Fonds Québecor, l’aide totalise 95 millions $.

Créé par Vidéotron, le Fonds Québecor verse des redevances annuelles de près de 7 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.