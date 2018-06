Les amateurs de Porsche se rassemblent pour les 70 ans de la marque

En collaboration avec

Les propriétaires de Porsche ne sont pas des automobilistes ordinaires. Ce sont, pour la plupart, de véritables passionnés.

Porsche Prestige a invité les «Porschistes» à se réunir dimanche dernier dans le cadre d’un rassemblement de type «Cars & Coffee». Dans la cour du concessionnaire montréalais, ils ont été très nombreux à répondre présent.

Le but de ce rassemblement: souligner les 70 ans du lancement de la première voiture arborant le logo de Porsche, la 356. Pour l’occasion, le concessionnaire avait préparé de l’animation, du café et quelques bouchées. Les propriétaires des voitures enregistrées couraient même la chance de gagner une participation à Camp4, un cours de pilotage hivernal donné par Porsche offert annuellement au circuit Mécaglisse, à Notre-Dame-de-la-Merci.

Près d’une centaine de véhicules étaient réunis sur place, au plus grand plaisir des nombreux curieux qui se sont déplacés pour admirer ces bolides tant convoités.

Il y avait évidemment plusieurs Porsche flambant neuves, dont une sublime GT2 RS, la 911 la plus puissante et la plus rapide jamais construite par le constructeur de Stuttgart.

À travers tout ça, il y avait aussi plusieurs modèles de collection, des multiples générations de la 911 aux modèles plus abordables comme la 928 et la 944.

Le modèle le plus ancien aperçu sur place était toutefois cette sublime Porsche 356 1962.

Parmi les nombreuses Porsche, on pouvait aussi apercevoir d'autres véhicules d'exeption. Après tout, même si l’évènement était organisé par Porsche, il s’agissait d’abord et avant tout d’un rassemblement pour les passionnés d’automobile.

Porsche Prestige entend répéter la recette à quelques reprises cet été. Les dates des prochains Cars & Coffee ne sont pas précises puisqu’elles dépendront de la météo, mais on assure qu’on en organisera un par mois jusqu’en octobre.