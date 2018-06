Les conservateurs de Doug Ford remportent les élections en Ontario

TORONTO | le chef conservateur Doug Ford est devenu le nouveau premier ministre de l’Ontario jeudi soir, son parti ayant délogé les libéraux au pouvoir depuis près de 15 ans.

Quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote, alors que les résultats rentraient de façon accélérée en raison de l’adoption d’une nouvelle technologie dans plusieurs bureaux de vote, il était clair que le Parti progressiste conservateur de l’Ontario avait remporté ces élections. À 21 h 22, soit 22 minutes après la fermeture du scrutin, les conservateurs étaient crédités de 70 sièges (gagnés ou en avance) sur les 124 que comptera la nouvelle législature, pour près de 40 % du vote.

Les conservateurs se sont donc vu accorder un gouvernement majoritaire par l’électorat, avec leur promesse de baisser les impôts, d’annuler l’augmentation prévue du salaire minimum à 15 $ de l’heure et de l’augmenter plutôt en fonction de l’inflation, de mettre fin à l’attente dans les hôpitaux et à «la médecine de couloirs» et de faire baisser les factures d’électricité, notamment pour les familles, les agriculteurs et les petites entreprises.

La débâcle libérale était anticipée depuis longtemps; son ampleur peut-être pas, même si plus récemment les sondages ne donnaient qu’un seul siège assuré aux libéraux. Mais, avant le début de la campagne électorale et même avant que l’ancien conseiller municipal de Toronto Doug Ford – frère de Rob, le défunt maire de la Ville Reine - soit choisi pour succéder à l’ancien chef Patrick Brown, qui a dû quitter après avoir été la cible d’allégations d’inconduite sexuelle, les conservateurs étaient déjà les favoris.

L’insatisfaction de la population face à la cheffe libérale et première ministre sortante Kathleen Wynne, et donc un besoin de changement bien présent, a plombé le parti, tellement que Mme Wynne a jugé bon d’admettre la défaite samedi dernier à quelques jours des élections en demandant aux électeurs libéraux de sauver les meubles. Déjà en mars 2017, un sondage Angus Reid ne donnait que 12 % à Mme Wynne en termes de popularité. Ce taux avait remonté jusqu’à 20 % en décembre pour redescendre à 19 % en mars dernier.

Le fait que son parti était au pouvoir depuis longtemps et qu’elle n’ait pas su convaincre qu’elle incarnait le changement, explique en partie ce vent de changement, selon certains experts interviewés par des médias ontariens ces derniers mois. Le fait qu’elle ne soit pas particulièrement charismatique n’aurait pas joué en sa faveur non plus.

Quant aux néodémocrates d’Andrea Horwath, ils ont, comme les conservateurs, profité du recul libéral, en récoltant, à 21 h 22, 39 sièges (remportés ou en avance), ou près de 35 % du vote jeudi soir.

Au cours des deux dernières semaines, tous les espoirs leur étaient permis, ayant été au coude-à-coude avec les conservateurs en termes de vote populaire. Ce n’est que mercredi, avec un sondage Ipsos donnant 39 % aux conservateurs et 36 % aux néodémocrates que l’écart s’est avéré plus décisif. Le vote conservateur, plus nombreux mais aussi mieux distribué à l’échelle de la province, s’est imposé, donnant raison aux sondeurs.

À 21 h 22, jeudi, les libéraux n’avaient aucun député élu et étaient en avance dans seulement huit circonscriptions.