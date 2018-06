Les coups de cœur de... Patrice Brisebois

L’ex-joueur de hockey Patrice Brisebois est un véritable passionné de course automobile. Ce week-end, il est porte-parole de la Formule Peel, qui invite les gens à admirer les plus beaux bolides du monde. De plus, cette année, l’ancien joueur du Tricolore souligne les 25 ans de la dernière Coupe Stanley remportée à Montréal. Entre la Formule 1 et le hockey, voici donc les adresses coups de cœur en ville de l’ancien du Canadien de Montréal.

Le restaurant favori ? Photo courtoisie

Le restaurant Maïko. C’est un restaurant de sushis situé à Dollard-des-Ormeaux. C’est vraiment extraordinaire. Non seulement les sushis sont à se jeter par terre, mais il y a aussi d’excellents plats de viande. Pas besoin de vous dire à quel point les poissons sont succulents. Chaque fois que tu sors de là, t’es satisfait, car c’est toujours bon ! Selon moi, il s’agit du meilleur sushi à Montréal. Aussi, il y a le restaurant La Sirène de la mer, spécialisé en fruits de mer et poissons. C’est tellement bon ! Le propriétaire Joe est si gentil et le service est impeccable. On s’y sent comme chez nous. C’est comme venir manger à la maison. Je dois nommer aussi Le Ferreira, sur la rue Peel. C’est toujours savoureux. Toutefois, la construction et le stationnement du centre-ville me découragent.

L’endroit où prendre un verre ? Photo instagram

Maison Boulud de l’Hôtel Ritz-Carlton. J’adore cet endroit. C’est cosy et il y a une magnifique terrasse de l’autre côté. C’est tellement un bel endroit. J’aime aussi beaucoup le Pullman, pour leur liste de vins. Je suis particulièrement fanatique de vins blancs et il y a une superbe sélection.

L’activité préférée ?

Je suis un passionné de course automobile, mais je t’avoue que le hockey reste encore mon activité préférée. Cette année, j’ai encore joué 45 matchs avec les anciens joueurs du Canadien pour différentes causes et on a ramassé plus d’un million de dollars au profit d’œuvres de charité. Avec la Formule 1, c’est sûr que j’adore les autos de course, c’est vraiment ma passion. Je suis un fou de voitures et j’en possède quelques-unes. Je me dis qu’on passe beaucoup de temps dans nos voitures, alors une bonne voiture de course nous amène une satisfaction indescriptible !

Un athlète que vous admirez ? Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Pierre Lavoie. J’admire l’homme et l’athlète. N’oublions pas qu’il a créé le mouvement de changer les habitudes des gens, soit de bien manger, de ne pas fumer et de faire du sport. Pour lui, il faut commencer avec les jeunes et il prend le temps de les rencontrer dans les écoles. C’est tout à son honneur. C’est une machine comme athlète et c’est aussi une bonne personne !

L’événement culturel le plus couru ? Photo d'archives, Martin Chevalier