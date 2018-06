Mexique: six Chinois arrêtés en possession de 10 M de dollars en liquide

MEXIQUE | Six Chinois et quatre Mexicains ont été arrêtés en possession de plus de 10,5 millions de dollars en liquide lors d’opérations militaires à Mexico visant des « organisations criminelles », a annoncé jeudi le ministère mexicain de la Défense.

Ces dix hommes faisaient partie « d’un réseau international d’opérateurs financiers lié à plusieurs organisations criminelles », selon le communiqué du ministère.

Les autorités ont également saisi environ 20 000 dollars en pesos mexicains, cinq immeubles, dix véhicules, une arme et des documents comptables.

En 2007, plus de 200 millions de dollars en liquide avaient été découverts dans une luxueuse résidence de la capitale, propriété de Zhenli Ye Gon, un entrepreneur chinois naturalisé mexicain lié au trafic de composants chimiques de drogues synthétiques.

Ye Gon a été arrêté en 2007 aux États-Unis et extradé en 2016 vers le Mexique pour y être jugé pour trafic de drogue et blanchiment d’argent.