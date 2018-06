Pas si simple

« Demandes-moi » ou « demande-moi » ? Il faut écrire « demande-moi ». Au présent de l’impératif, les verbes en er n’acceptent pas de s à la deuxième personne du singulier, contrairement à ce qui est la règle au présent de l’indicatif. Simple ? Non. Devant les pronoms en et y, les verbes en er prennent un s à la deuxième personne du singulier de l’impératif. Ex. : Vas-y. Le s ajouté ainsi à l’impératif des verbes du premier groupe sert à favoriser la prononciation et s’appelle s euphonique. Cette règle ne s’applique pas quand les pronoms en et y sont le complément d’un verbe à l’infinitif qui les suit. Ex. : Il n’y a plus de lait, va en chercher. Et le trait d’union ? Selon la règle générale, le verbe à l’impératif est joint par un trait d’union au pronom personnel qui le suit : dis-moi. Et écrit-on « dis-le-moi » ou « dis-moi-le » ? On met dans l’ordre le verbe, le complément d’objet direct et le complément d’objet indirect.