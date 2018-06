Pneus hyper-tendres et records de vitesse ?

Au volant de sa Red Bull, Daniel Ricciardo a battu, il y a deux semaines, et ce par plus d’une seconde, la marque que détenait Kimi Räikkönen (Ferrari) depuis l’an dernier dans les rues de la Principauté. En course, son coéquipier Max Verstappen a lui aussi roulé plus vite que Sergio Perez (Force India), auteur du meilleur tour en 2017.

Ce pneumatique disperse quant à lui jusqu’à 65 litres d’eau par seconde à pleine charge, ce qui en fait la monte indispensable en cas d’averse diluvienne. La dernière évolution de cette gomme tend cependant à le rendre plus efficace et plus résistant sur une piste s’asséchant. Le travail intensif mené sur ces paramètres a permis d’en améliorer le comportement dans les conditions les plus variées.

Intermédiaire (bande verte)

L’intermédiaire est le plus versatile des produits dédiés à la pluie, évacuant jusqu’à 25 litres d’eau par seconde à haute vitesse. Il peut être chaussé sur piste humide ou partiellement sèche.

Super-dur (bande orange)

Pour Pirelli, ce pneu est une « assurance », à utiliser juste au cas où la performance des monoplaces de 2018 ne correspondrait pas aux attentes, de sorte que le but (et la probabilité) est de ne pas l’utiliser du tout. Avec chaque composé un cran plus tendre en 2018, plus un tout nouveau composé hyper-tendre qui est en fait deux crans plus tendres que l’ultra-tendre de 2017, le super-dur offre maintenant aussi un pneu à l’autre bout de la gamme.

Dur (bande bleue pâle)

Le deuxième pneu le plus robuste de la gamme Pirelli est recommandé sur les circuits appliquant les charges d’énergie les plus fortes sur les pneumatiques. Ces pistes se caractérisent plus particulièrement par leurs virages rapides et abrasifs, ainsi que les températures ambiantes élevées. Ce mélange est long à chauffer, mais offre une durabilité élevée. Un facteur essentiel pour jouer sur la stratégie et allonger ses relais en course.

Médium (bande blanche)

Il s’agit théoriquement du pneumatique le plus neutre, offrant le compromis idéal entre performance et durée de vie. Il se révèle ainsi très polyvalent, et cela vaut tout particulièrement sur les circuits présentant de longues courbes, de fortes températures et de lourdes charges d’énergie.

Tendre (bande jaune)

Cette gomme est la plus fréquemment utilisée, car elle présente un parfait équilibre entre performance et longévité. Elle sollicite en effet la vitesse plutôt que la distance, mais s’avère être une excellente solution pour les équipes tant en début de course, lorsque les monoplaces sont lourdement chargées en carburant, qu’en fin de parcours où l’on doit entreprendre un « sprint final ». Ce mélange offre ainsi la plus large plage d’utilisation.

Extra-tendre (bande rouge)

Le troisième composé le plus tendre de la gamme est idéal pour affronter les tracés lents et sinueux. Et tout particulièrement dans les conditions fraîches. La gomme extra-tendre offre une mise en température extrêmement rapide et se révèle de ce fait, bien que s’usant plus rapidement, la gomme privilégiée en qualifications. Sa fenêtre d’utilisation est par conséquent réduite, là aussi.

Ultra-tendre (bande violette)

Il est conçu pour fonctionner sur une plage d’utilisation réduite pour fonctionner dans une fenêtre réduite sur des circuits étroits et sinueux. L’ultra-tendre n’est pas le plus approprié pour les qualifications, mais il tend à le devenir grâce à un potentiel qui pourrait également lui être profitable en course.

Hyper-tendre (bande rose)