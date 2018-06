Pour égaler Schumacher

Le record de sept victoires au circuit Gilles-Villeneuve, détenu par Michael Schumacher, pourrait être égalé si Lewis Hamilton accède à la première marche du podium dimanche à Montréal.

Qui plus est, le pilote britannique, quadruple champion du monde, espère aussi devenir le premier pilote de l’histoire du Grand Prix du Canada, inauguré en 1967, à le remporter quatre années de suite.

L’an dernier, Hamilton avait égalé une autre marque, et non la moindre, celle de son idole Ayrton Senna, pour le plus grand nombre de positions de tête (65) dans l’histoire de la F1.

La famille du pilote mort tragiquement le 1er mai 1994, lui avait alors offert un casque original porté par la légende brésilienne lors de la saison 1987.

Hamilton est désormais le meneur à ce chapitre puisqu’il compte maintenant 74 victoires, incluant les deux qu’il a obtenues cette saison, à Melbourne et à Barcelone.

Ricciardo, l’exception

Des pilotes actifs en F1, outre Hamilton, quatre autres ont remporté le Grand Prix du Canada à Montréal, tous à une reprise, soit Kimi Räikkönen (2005) Fernando Alonso (2006), Sebastian Vettel (2013) et Daniel Ricciardo (2014).

Ce dernier est le seul du groupe à ne pas avoir été couronné champion du monde. Et, comme Hamilton, c’est au circuit Gilles-Villeneuve que Ricciardo a signé le tout premier gain de sa carrière en F1.

Les gagnants au Gp du Canada

Le Grand Prix du Canada a été inauguré en 1961, mais ce n’est que six ans plus tard qu’il a été intégré au Championnat du monde de F1.

Année Pilote Écurie Circuit 1967 Jack Brabham Brabham Mosport 1968 Denny Hulme McLaren Mont-Tremblant 1969 Jacky Ickx Brabham Mosport 1970 Jacky Ickx Ferrari Mont-Tremblant 1971 Jackie Stewart Tyrrell Mosport 1972 Jackie Stewart Tyrrell Mosport 1973 Peter Revson McLaren Mosport 1974 Emerson Fittipaldi Mclaren Mosport 1976 James Hunt McLaren Mosport 1977 Jody Scheckter Wolf Mosport 1978 Gilles Villeneuve Ferrari Île Notre-Dame 1979 Alan Jones Williams Île Notre-Dame 1980 Alan Jones Williams Île Notre-Dame 1981 Jacques Lafitte Ligier Île Notre-Dame 1982 Nelson Piquet Brabham Circuit G.-Villeneuve 1983 René Arnoux Ferrari Circuit G.-Villeneuve 1984 Nelson Piquet Brabham Circuit G.-Villeneuve 1985 Michele Alboreto Ferrari Circuit G.-Villeneuve 1986 Nigel Mansell Williams Circuit G.-Villeneuve 1988 Ayrton Senna McLaren Circuit G.-Villeneuve 1989 Thierry Boutsen Williams Circuit G.-Villeneuve 1990 Ayrton Senna McLaren Circuit G.-Villeneuve 1991 Nelson Piquet Benetton Circuit G.-Villeneuve 1992 Gerhard Berger McLaren Circuit G.-Villeneuve 1993 Alain Prost Williams Circuit G.-Villeneuve 1994 Michael Schumacher Benetton Circuit G.-Villeneuve 1995 Jean Alesi Ferrari Circuit G.-Villeneuve 1996 Damon Hill Williams Circuit G.-Villeneuve 1997 Michael Schumacher Ferrari Circuit G.-Villeneuve 1998 Michael Schumacher Ferrari Circuit G.-Villeneuve 1999 Mika Hakkinen McLaren Circuit G.-Villeneuve 2000 Michael Schumacher Ferrari Circuit G.-Villeneuve 2001 Ralf Schumacher Williams Circuit G.-Villeneuve 2002 Michael Schumacher Ferrari Circuit G.-Villeneuve 2003 Michael Schumacher Ferrari Circuit G.-Villeneuve 2004 Michael Schumacher Ferrari Circuit G.-Villeneuve 2005 Kimi Raikkönen McLaren Circuit G.-Villeneuve 2006 Fernando Alonso Renault Circuit G.-Villeneuve 2007 Lewis Hamilton McLaren Circuit G.-Villeneuve 2008 Robert Kubica Sauber Circuit G.-Villeneuve 2010 Lewis Hamilton McLaren Circuit G.-Villeneuve 2011 Jenson Button McLaren Circuit G.-Villeneuve 2012 Lewis Hamilton McLaren Circuit G.-Villeneuve 2013 Sebastian Vettel Red Bull Circuit G.-Villeneuve 2014 Daniel Ricciardo Red Bull Circuit G.-Villeneuve 2015 Lewis Hamilton Mercedes Circuit G.-Villeneuve 2016 Lewis Hamilton Mercedes Circuit G.-Villeneuve 2017 Lewis Hamilton Mercedes Circuit G.-Villeneuve