Quatrième tentative d'enlèvement à Brossard

Une quatrième tentative d’enlèvement sur une jeune femme est survenue le 5 juin, vers 20h à Brossard.

«La femme dans la vingtaine s’est fait suivre sur une bonne distance. On peut le relier aux autres événements. Il s’agit encore une fois du véhicule du suspect, un Ford Caravan argenté», a fait savoir Ghislain Vallières, porte-parole de la police de Longueuil.

Jeud soir, les enquêteurs ont déployé un poste de commandement à Brossard afin de faire recueillir des informations du public afin d’élucider trois tentatives d’enlèvements survenues le 17 mai vers minuit et le 31 mai entre 19 h et 19 h 30 dans ce secteur. Une jeune femme et deux adolescentes visées par le suspect ont réussi à prendre la fuite.

Une quinzaine de personnes se sont déplacés pour s’entretenir avec ceux-ci.

Véhicule suspect

L’homme recherché est âgé entre 25 et 35 ans. Il mesurerait entre 1,75 m et 1,80 m (5 pi 9 po – 5 pi 11 po) et pèserait entre 73 à 77 kg (160 lb à 170 lb). Il a les cheveux bruns et une barbe de quelques jours.

Lors de tentative antérieures, il portait un pantalon de jogging gris, un tee-shirt de sport bleu pâle muni d’un logo sur la poitrine et portait quelque chose sur la tête.

Le véhicule est une fourgonnette – Dodge Caravan, modèle récent, couleur gris-argent, vitres arrières teintées, l’intérieur du véhicule est foncé et bien entretenu.

Toute personne ayant des informations peut contacter anonymement au 450-463-7211.

Plus de détails à venir...