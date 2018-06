QuoiFaire: 8 activités à faire ce week-end pour ceux qui détestent le Grand Prix

Alors que des centaines de Montréalais et touristes seront du côté du Vieux-Montréal pour les festivités du Grand Prix, d’autres cherchent à fuir l’odeur des pneus brulés, le parfum Hugo Boss et le bruit des talons hauts sur le pavé.

Si vous faites partie de ces gens, voici huit activités parfaites pour vous ce week-end :



1. «Tayeule pis tacos»

Une publication partagée par Taverne Cobra (@tavernecobra) le 5 Mai 2018 à 2 :47 PDT

Ceux qui attendaient le party de tacos de la Taverne Cobra seront bien heureux de savoir que c’est finalement ce jeudi soir que ça a lieu! Vous pouvez donc aller vous bourrer la face, car les tacos seront seulement 2 pour 5$ ce qui vaut vraiment la peine de faire un détour sur Saint-Laurent!

7 juin dès 17 h

6584 boulevard Saint-Laurent



2. Les Francos de Montréal

Une publication partagée par Photowalk Montréal (@photowalkmontreal) le 2 Juin 2018 à 10 :58 PDT

La 30e édition du festival de musique francophone débute officiellement ce vendredi et ça promet! Des dizaines d’artistes feront vibrer la ville jusqu’au 17 juin. Au programme : Alaclair Ensemble, Daniel Bélanger, Dead Obies, Yann Perreau, Ariane Zita, Donzelle, Hubert Lenoir et plusieurs seront au rendez-vous.

8 au 17 juin

Quartier des spectacles



3. Ouverture Bar Pamplemousse

Une publication partagée par Pamplemousse (@barpamplemousse) le 2 Juin 2018 à 12 :25 PDT

C’est ce dimanche que le Pamplemousse, nouveau bar à bières locales, ouvre officiellement ses portes. L’établissement vous invite donc pour boire, manger et danser! Ce sera l’occasion de tester ce nouvel endroit qui est fort prometteur.

10 juin dès 16h30

1579 boulevard Saint-Laurent



4. Festival Mural

Une publication partagée par Tneshia Thompson (@tneshia.mtl) le 6 Juin 2018 à 10 :17 PDT

À l’opposé de l’ambiance du Grand Prix, le Festival Mural sera parfait pour ceux qui ont envie de faire un bain de foule ce week-end. En plus, la grande majorité des activités du festival sont gratuites alors vous pourrez vous offrir un week-end bien rempli qui ne vous coûtera pas la peau des fesses.

7 au 17 juin

Boulevard Saint-Laurent



5. Pastis & Pétanque

Une publication partagée par Shaida (@shaida13) le 7 Juin 2018 à 6 :47 PDT

L’espace extérieur du Mile-End, Aire Commune, organise vendredi soir un party à la frenchy! Vous pourrez jouer gratuitement à la pétanque en buvant un peu de Pastis qui sera offert à rabais. Madame Virgule sera là pour ceux qui auront un p’tit creux. Un food truck devrait aussi être de la partie!



8 juin dès 16h

5705 de Gaspé



6. Squeeze Sundays au Riverside

Une publication partagée par RIVERSIDE 🌲 St-Henri (@riversidemtl) le 1 Juin 2018 à 2 :22 PDT

Pour ceux qui n’ont pas envie d’un dimanche à la maison tranquille, le Riverside vous accueille chaque dimanche de l’été pour les Squeeze Sundays. Au menu, limonade, cocktails, barbecue, pop-up shop et musique de 15h à 3h00.

10 juin dès 15h

5020 rue Saint-Ambroise



7. Jouons au Pied-du-courant

Une publication partagée par Tourisme Montréal (@montreal) le 4 Juin 2018 à 6 :55 PDT

Le Village au Pied-du-Courant est bel et bien de retour et ce samedi, en collaboration avec Ludopolis, il sera transformé en énorme plage de jeux! Vous pourrez créer et jouer à des jeux de société, mais le plus excitant de cet événement est sans aucun doute l’immense piste de danse Just Dance qui aura lieu de 21h à 22h30. L’entrée est gratuite!

9 juin dès 16h

2100 rue Notre-Dame Est



8. Bazar de livres usagés chez l’Euguélionne

Une publication partagée par Josiane Ménard (@mllemenard) le 19 Déc. 2017 à 5 :37 PST

La librairie féministe l’Euguélionne tient une vente de livres usagés ce samedi et dimanche dans l’adorable cour arrière de l’établissement. Ce sera l’occasion d’aller faire le plein de romans ou de revues tous affichés à moins de 5$. Pensez à apporter de l’argent comptant, car il y aura des frais pour la carte de débit et crédit.

Samedi et dimanche dès 13h

1426 rue Beaudry

Bon week-end!



