Séries mondiales de triathlon : le Canada septième à Nottingham

SPORTCOM | Le Canada a terminé en septième place du relais mixte de la Série mondiale de triathlon de Nottingham (Grande-Bretagne), jeudi. Le quatuor canadien formé d’Amélie Kretz, Tyler Mislawchuk, Joanna Brown et Matthew Sharpe a arrêté le chrono à 1 heure 22 minutes 23 secondes.

«Ce n’était définitivement pas notre meilleur relais», a dit d’entrée de jeu Kretz.

Les États-Unis (1 h 21 min 16 s), la Grande-Bretagne (1 h 21 min 45 s) et la France (1 h 21 min 57 s) sont montés sur le podium de cette épreuve où chaque relayeur devait parcourir 300 m de natation, 7 km de vélo et 1,5 km de course à pied.

Kretz, de Blainville, a été la première à s’élancer pour le Canada.

«J’ai eu un bon départ, mais je me suis fait tirer par en arrière à la première bouée, donc je me suis retrouvée à l’arrière du groupe et j’ai chassé tout le restant de mon relais», a commenté Kretz.

«Je suis vraiment déçue parce que je pense que nous aurions vraiment pu bien faire avec un meilleur premier relais. Nous avons une équipe forte, mais tout le monde a fait des erreurs aujourd’hui.»

L’équipe canadienne tentera d’améliorer sa performance au prochain relais mixte lors de la Série mondiale de Hambourg, en Allemagne, le 14 juillet prochain.

«C’est sûr que nous voulons être sur le podium. Je pense que nous avons l’équipe pour faire ça», a mentionné Kretz, qui sera au départ de la course individuelle de la Série mondiale de Leeds dimanche.