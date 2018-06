Temple de la renommée du football: Terrell Owens absent lors de son intronisation

Le célèbre receveur de passes Terrell Owens a annoncé sa décision, jeudi, de ne pas participer à la cérémonie d’intronisation du Temple de la renommée du football, le 4 août, à Canton, en Ohio.

«Même si je suis incroyablement reconnaissant de cette opportunité, j’ai décidé de décliner publiquement l’invitation, a écrit Owens, dans une déclaration officielle. J’ai déjà partagé l’information avec les responsables du Temple de la renommée.

«Après avoir visité Canton plus tôt cette année, j’ai réalisé que je souhaitais célébrer ce qui sera l’une des journées les plus mémorables de ma vie ailleurs. À une date ultérieure, j’annoncerai où et quand je vais célébrer mon intronisation.»

Owens, qui a porté les couleurs des 49ers de San Francisco, des Eagles de Philadelphie, des Cowboys de Dallas, des Bills de Buffalo et des Bengals de Cincinnati durant sa carrière dans la NFL, avait été élu au Temple de la renommée, en février dernier.

Randy Moss, Ray Lewis et Brian Urlacher doivent être intronisés au même moment. Ils seront accompagnés de Bobby Beathard, Robert Brazile, Brian Dawkins et Jerry Kramer.