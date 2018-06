Un «appartement» où tout est à vendre ouvre ses portes à Montréal

Les Montréalais ont un tout nouvel endroit où magasiner des produits locaux.

Une boutique éphémère a ouvert ce jeudi sur la rue Laurier dans le Plateau, mais il ne s'agit pas d'un commerce comme les autres...

Une publication partagée par Le Conscious Market (@leconsciousmarket) le 7 Juin 2018 à 9 :07 PDT

Une publication partagée par Le Conscious Market (@leconsciousmarket) le 4 Juin 2018 à 4 :58 PDT

Lorsque vous magasinez au Conscious Market, vous êtes comme dans un appartement de rêve où tout est à vendre.

Une publication partagée par Le Conscious Market (@leconsciousmarket) le 4 Juin 2018 à 4 :05 PDT

Le mobilier est de Élement de base, les cactus de Cactus en ligne, les souliers de Hotel Motel, la vaisselle et objet décoratifs de Atelier Make, Jarre et Objetik, les produits de beauté de The Natural Curator ou Wise, et ainsi de suite.

Une publication partagée par Le Conscious Market (@leconsciousmarket) le 4 Juin 2018 à 4 :06 PDT

Le Conscious Market est en fait un projet qui réunit des entreprises canadiennes qui ont à cœur la santé de notre belle planète. L’ensemble des marques en vente à la boutique a une conscience environnementale, éthique ou encore économique.

Une publication partagée par Le Conscious Market (@leconsciousmarket) le 31 Mai 2018 à 4 :31 PDT

Vous pouvez donc aller vous créer des besoins au 207 avenue Laurier Ouest, jusqu'au 8 juillet!

Une publication partagée par Le Conscious Market (@leconsciousmarket) le 27 Mai 2018 à 9 :45 PDT

Une publication partagée par Le Conscious Market (@leconsciousmarket) le 7 Juin 2018 à 9 :09 PDT

Peut-être que si le concept fonctionne bien, l’appartement-boutique restera pour plus longtemps? À suivre...

Une publication partagée par Le Conscious Market (@leconsciousmarket) le 27 Mai 2018 à 11 :54 PDT

Une publication partagée par Le Conscious Market (@leconsciousmarket) le 7 Juin 2018 à 9 :04 PDT

Le Conscious Market

207 avenue Laurier Ouest

Du 7 juin au 8 juillet 2018

Pour découvrir le meilleur de Montréal, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!