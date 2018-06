Un énorme festival pour vous et votre chien aura lieu à Montréal cet été

Les chiens sont assez gâtés cet été à Montréal. De plus en plus d’évènements les concernant ont lieu et quelques établissements ajoutent même des options canines sur leur menu.

Le Dog Fest est un peu comme l’un des précurseurs de cet amour pour les chiens de la métropole. La troisième édition du tout premier rassemblement des chiens et des amoureux de chiens revient donc à Montréal au mois d’août!

C’est au parc Angrignon que ce gros party canin aura lieu durant la fin de semaine du 25 et 26 août. L’entrée est gratuite pour votre animal et vous!

Il y aura des camions de bouffe de rue, un bar (mais avec des boissons sans alcool) et une cinquantaine de commerçants pour «teaser» votre chien avec des jouets, des gâteries, des accessoires mode, etc.

Au cours du week-end il y aura aussi des spectacles de flyball et un cours d’agilité. L’évènement Facebook parle même d’un Doggy Kissing Stand, ni plus ni moins. Espérons que le chien qui donnera des becs ne sera pas un Saint-Bernard!

Fait intéressant, une petite clinique mobile sera installée pour ceux qui désirent faire micropucer leur chien à prix réduit!

Dog Fest 2018

25 et 26 août au parc Angrignon

