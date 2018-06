Un joueur des Broncos est sorti de l’hôpital

Deux mois après l’accident d’autobus de l’équipe des Broncos de Humboldt, Xavier Labelle, 18 ans, a annoncé sa sortie de l’hôpital, dans un communiqué publié mercredi.

Il est l’un des 13 survivants de la tragédie qui a coûté la vie à 16 joueurs de l’équipe et membres du personnel, le 6 avril dernier.

Dans son communiqué, Xavier Labelle a d’abord tenu à saluer leur mémoire: «C’était un privilège et un honneur de connaître tant de personnes incroyables. L'entraîneur Darcy, l'entraîneur Mark, Dayna, Glen, Biebs, Brody, Schatzy, Bouls, Swack, Lukes, Joey, Leichter, Tobes, Herold, Tommy, Hunts ... Vous me manquez tous», a-t-il déclaré.

Le jeune homme, qui affirme n’avoir aucun souvenir de l’accident ni des deux semaines qui ont suivi, a été soigné au centre de réadaptation de l’hôpital de Saskatoon.

Il a indiqué s’être remis de plusieurs blessures, dont une fracture du crâne, une commotion cérébrale, des lésions nerveuses touchant les jambes et le bras gauche, des saignements internes, ainsi qu'une vingtaine d'os brisés.

«Au début de mon rétablissement, j'avais besoin d'aide pour m'asseoir et faire tout ce que nous tenons pour acquis, comme manger et me brosser les dents.»

Xavier Labelle est aujourd’hui capable de marcher, «je guéris et je vais mieux de jour en jour», a-t-il souligné en indiquant qu’il avait hâte de «courir et patiner» à nouveau.