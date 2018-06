Vandalisme anticipé lors du G7: l’opposition exige des garanties

L’opposition à l’Assemblée nationale réclame des garanties pour les résidents et les commerçants qui risquent de faire les frais du sommet du G7 à Québec.

Il y a déjà quelques semaines que les oppositions talonnent le gouvernement pour obtenir que le fédéral rembourse les coûts du vandalisme anticipé.

Le budget d’organisation du G7 est évalué à 600 millions de dollars et les députés de l’opposition demandent qu’une partie de ce budget soit mis de côté pour rembourser les victimes de la casse.

«On est actuellement une ville en état de siège. Tout ce que je ne voulais pas : des arrestations aléatoires sur la route 138, des hélicoptères en formation qui circulaient en formation sur la ville de Québec», déplorait ce matin en chambre la députée péquiste Agnès Maltais.

À la période de questions, Mme Maltais a jugé «indécent» de demander aux citoyens de Québec de «payer le G-7 à travers leurs assurances».

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a répondu : «On va assumer nos responsabilités et on va être aux côtés des citoyens et des commerçants qui pourraient être lésés».

Mais le ministre Coiteux pense que le mieux à faire est encore de tout faire pour éviter que des dommages se produisent.