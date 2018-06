Ville déserte, policiers en alerte

« On est ici en nombre suffisant pour répondre aux appels d’urgence, pour répondre à tout ce qui pourrait se passer sur le territoire. Donc il y a suffisamment de policiers. Vous avez vu que les techniciens en explosifs ont été ici en moins de 30 minutes. Donc on est préparés. Je pense qu’aujourd’hui, c’est un événement qui peut rassurer la population sur l’efficacité des services ».

Photo Pascal Huot

« C’est certain qu’on pouvait avoir des inquiétudes. La seule présence de Donald Trump, surtout avec l’actualité, c’était suffisant pour dire qu’il va attirer toute l’hostilité de la planète et donc ça, ça ne nous rassurait pas, mais vous savez, je pense qu’il ne faut pas non plus s’en faire une montagne ».