7 choses à savoir sur le chef et animateur Anthony Bourdain

Le célèbre chef américain Anthony Bourdain est mort vendredi à l'âge de 61 ans. Il s'est suicidé dans une chambre d'hôtel en France. Animateur des émissions culinaires The Layover et Parts Unknown, Anthony Bourdain a su se faire connaître mondialement grâce à son parcours de vie, son esprit d'aventure, son franc-parler,et, bien sûr, son amour pour la nourriture. Voici 7 choses à savoir sur lui.

1. L'influence française

Bien qu'Anthony Bourdain soit né et ait grandi aux États-Unis, ses deux grands-parents paternels sont Français. Son père, Pierre, a été l'une de ses premières influences culinaires, l'introduisant à toutes sortes de mets, autant aux États-Unis qu'en France.

«Il m'a appris très tôt que la valeur d'un plat est déterminé par le plaisir qu'il te procure, la place où tu est assis quand tu le manges et les gens avec qui tu le manges. C'est ce qu'il y a de plus important», a déjà dit le chef, qui a également mentionné que son amour pour la bouffe est née lors d'un voyage familial en France.

2. Auteur à succès

Avant de devenir une star de la télé, Anthony Bourdain a signé plusieurs romans. Kitchen Confidential (2000), dans lequel il expose les dessous de l'industrie culinaire professionnelle, l'a d'ailleurs propulsé vers la célébrité.

En plus de ses huit livres culinaires, Anthony Bourdain a également écrit cinq livres de fiction (!).

3. Interprété par Bradley Cooper

Le livre Kitchen Confidential a été adapté en télésérie en 2005. Le personnage principal, interprété par Bradley Cooper, se nomme Jack Bourdain et est inspiré d'Anthony Bourdain.

4. Sauvé par la plonge

Accro à l'héroïne au début de la vingtaine, Anthony Bourdain a déménagé à Provincetown, au Massachussets, où il a eu son premier emploi en tant que plongeur. Selon lui, décrocher cette job l'a sauvé d'une vie de criminalité.

5. Vie de rockstar

Après avoir été plongeur, Bourdain a été engagé comme cuisinier à Work Progress, un restaurant new-yorkais. Il racontait au Guardian qu'il y a vécu une véritable vie de sexe, de drogues et de rock n' roll.

«Les sacs de farine de 50 livres étaient un lieu populaire de copulation (...) et la nuit, après la fermeture des bars, nous continuions à boire et à prendre de la drogue», disait-il.

6. Il adorait le Québec

«J'adore Montréal. C'est mon endroit préféré au Canada. Les gens qui vivent ici sont des vrais fous», déclare Anthony Bourdian au début du quatrième épisode de sa série Parts Unknown (2013).

Lors d'une séance de questions réponses sur Reddit , il a parlé un peu plus de son amour pour La belle province (la nôtre, pas le resto, là).

«J'ADORE le Joe Beef. J'ADORE Montréal. Je crois que Martin Picard est un génie. Je suis un fan du Québec».

Il avait d'ailleurs publiquement critiqué le magazine Maclean's de ne pas avoir inclus Joe Beef et Au Pied de Cochon dans son palmarès des meilleurs restaurants au pays en 2012.

7. Il était père

Anthony Bourdain laisse dans le deuil sa fille Ariane, 11 ans.

Il a dédié son livre de recettes Appetites (2016) à sa fille.