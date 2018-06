LAGARDE, Angel



À Pointe-Claire, le 6 juin 2018, à l'âge de, est décédé monsieur Angel Lagarde, jardinier- horticulteur, époux de madame Suzanne Lagarde.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Marie-Josée (Maurice Sarrazin) et Marie-Françoise (Xavier Gonzalez), sa petite-fille Marie-Christine Beaudry (Laurent Masounave), ses arrière-petite-filles Audrey, Béatrice et Charlotte, son fils de coeur José Manuel Gomes (Louise Pilon), ainsi que plusieurs parents et amis au Québec et en France.La famille recevra les condoléances le lundi 11 juin 2018 de 10h à 12h30, suivi d'une brève cérémonie dans le salon du complexeLa famille tient à remercier le personnel du l'Hôpital Général du Lakeshore (4e étage) pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Général du Lakeshore serait apprécié.