7 raisons de partir en «road trip» à Brossard

Brossard. Pour les Montréalais, cette ville de la Rive-Sud est synonyme de daiquiris sur le bord de la piscine hors terre et de carte de crédit loadée. Pourtant, il existe plusieurs raisons de tomber sous le charme de cette ville parfois mal-aimée.



Laissez vos préjugés de côté et offrez-vous donc une escapade en terres «brossardiennes».

Voici 7 raisons d'organiser un «road trip» à Brossard!

1. Pour siroter un cocktail au tout nouveau bar Les Cousins

Le bar Les Cousins (situé dans le tout nouvel hôtel Alt+ du Dix30) est certainement l’endroit le plus «instagrammable» de Brossard. Les cocktails y sont délicieux. C’est l’endroit parfait pour siroter un verre en bonne compagnie!

9156 boul. Leduc, Brossard

2. Pour faire du patin à roues alignées au Paladium

Enfilez vos plus beaux vêtements vintages et plongez dans la nostalgie. Au Paladium de Brossard, vous pourrez pratiquer vos plus beaux moves de patins et aussi jouer au Bingo! Une belle «date» à faire entre amis ou avec sa tendre moitié!

9525 boul. Taschereau à Brossard

3. Pour faire du surf au Oasis Surf

Un cocktail, un surf... Pas besoin d’aller à Hawaï pour vous offrir des vacances de rêves! Vous n’avez qu’à vous rendre au Oasis Surf de Brossard! Bon, c’est moins exotique, mais vous aurez certainement un plaisir fou!

9501 boul. Suite 01 Leduc, Brossard

4. Pour passer une soirée au Cinéma en mode TRÈS VIP

L’immense Cinéma Cinéplex Odéon est l’endroit tout indiqué pour passer une soirée relaxante. Ici, vous pourrez vous faire traiter aux petits oignons et vous bourrer la face dans le popcorn et les friandises!

9350 boul. Leduc, Brossard

5. Pour relaxer au Sky Spa

Offrez-vous un peu de détente en faisant une petite saucette au Sky Spa. L’espace, situé au 4e étage d’un immeuble, est une véritable oasis urbaine. Ça fait du bien de prendre un peu de temps pour soi!

6000 boul. Rome suite #400, Brossard

6. Se perdre dans le quartier des «M» pour «z’ieuter» les belles maisons

Brossard regorge de maisons plus intrigantes les unes que les autres. Celle-ci nous fait d’ailleurs rêver de la Californie!

7. Pour prendre une selfie dans cette allée colorée du Dix30

Profitez donc de votre escapade à Brossard pour prendre quelques selfies mémorables et faire le plein de «J’aime» sur les réseaux sociaux. Cette allée de guirlandes colorées est l’endroit parfait où commencer votre séance de selfies!

8. Pour faire du kayak près du parc Radisson

Si le beau temps est de la partie, un arrêt au parc Radisson de Brossard s’impose. Vous pourrez y faire un pique-nique et même une balade en kayak!

9700 avenue Radisson, Brossard

