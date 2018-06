DUBREUIL, Bernard



À Montréal le 4 juin 2018, est décédé Bernard Dubreuil à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil Claire Lawlor sa tendre épouse depuis 61 ans, ses enfants Stéphane, Nathalie et Martine (Michel), ses petits-enfants Frédéric D, Marianne D et Jonathan, ses parents, ses neveux et nièces et ses amis.La famille tient à remercier le personnel attentionné du département de neurologie de l'Hôpital général juif de Montréal, ainsi que celui de l'Institut de cardiologie de Montréal.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 juin 2018 de 10h à 17h, suivi d'une cérémonie à 17h, ainsi que le lundi 11 juin 2018 de 10h à 12h au1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, Q H2V 2P9(514) 279-6540www.cimetieremontroyal.comEn témoignage de sympathie, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.