PLOURDE, France



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme France Plourde à Greenfield Park, survenu le 4 juin 2018, à l'âge de 66 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles Sonia, Geneviève (Philippe), Karine (Gabriel), ses petits-enfants Maëlie, Laurianne, Charles-Antoine, Lucas, Antony et Mikael, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 juin 2018 de 13h à 16h30 au complexe funéraireUn célébration de sa vie suivra à 16h30 au même complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.