STEIN, Alfred



À Montreal, le 1er juin 2018 à midi, tu nous as quittés à l'âge de 89 ans. Depuis novembre 2016, début de son parcours dans les bonnes grâces de l'hôpital universitaire, Fred avait toujours espoir. Il est resté le Fred au sens de l'humour et très courageux.Fred laisse sa compagne depuis 47 ans, Ginette Pleau Girouard, ses trois neveux résidant en Allemagne, Jochem, Fred et Gerd Stein, et amis au Canada et en Europe.Les funérailles auront lieu le samedi 9 juin 2018 à 11h, à la chapelle de l'église Saint-Laurent, 805 avenue Ste-Croix, Saint-Laurent H4L 3X6.Vos dons à vivacia.org seront appréciés avec gratitude.