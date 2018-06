Camacho est enfin en pleine forme

FRISCO | Les partisans demandent encore à être convaincus quand il est question de Rudy Camacho, ce défenseur français que l’Impact a acquis en début de saison et dont on tarde à voir l’étendue du talent.

Le vétéran de 27 ans a raté les six derniers matchs en raison d’une inflammation à la hanche, et Rémi Garde reconnaît que son arrivée ne s’est pas faite dans le meilleur contexte.

« Son arrivée a été un petit peu précipitée. Au fil des semaines, j’ai découvert quelqu’un qui avait besoin d’un petit peu plus de connaissance de l’environnement et de l’équipe.

« Il est arrivé dans un contexte où ce n’était pas évident, l’équipe ne performait pas bien non plus et il a été un peu gêné par des blessures qui n’étaient pas nettes. »

Débuts modestes

Camacho a effectué trois départs et a semblé parfois hésitant, mais Garde assure qu’il voit de belles qualités dans le jeune homme et qu’il faut faire preuve de patience.

« C’est un défenseur qui est beaucoup dans l’anticipation, un peu plus que Rod [Fanni]. Rudy a des qualités de relance qui sont très intéressantes et sur lesquelles on pourra s’appuyer pour ressortir le ballon.

Garde a toutefois tenu à modérer les attentes en indiquant qu’il y aurait une courbe de progression.

« Comme pour tous les nouveaux joueurs, il ne faut pas s’attendre à ce que ce soit le match de l’année ou du siècle pour Rudy.

« C’est un nouveau contexte et c’est la découverte des uns et des autres malgré tout. »

Assoiffé

Camacho n’a pas joué depuis le 28 avril dernier. Au cours des six dernières semaines, il s’est refait une santé physique.

« L’idée était de le remettre en forme pour que lorsqu’il rejouerait, il soit en pleine possession de ses moyens, et je crois qu’aujourd’hui, c’est le cas, a expliqué Garde.

« Il a soif de match, et à l’entraînement, il est en pleine possession de ses moyens, et c’est très rassurant. »

Et le fait qu’il soit jumelé à Fanni en défense centrale devrait jouer en sa faveur.

« Rod transmet de la confiance et de la sérénité à ses partenaires. Pour Rudy, ça sera intéressant de bénéficier de ça. »