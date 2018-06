Cette maison en vente à Brossard vous transportera directement sous le soleil chaud de la Californie

La ville de Brossard nous fait de l’œil cette semaine! Après les cinq adresses que les Montréalais adoreront même si elles sont au Dix30 et le tout nouveau bar signé Zébulon Perron qui vaut la peine de traverser le fleuve, voilà que cette jolie maison au style californien risque de charmer les gens de la grande ville!

La maison à vendre, située dans les «M» sur le croissant Marseille, est actuellement en vente pour la somme de 659 000$.

Dès le premier regard, on reconnait facilement le style californien en raison de la configuration de style plein pied et des nombreuses fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière.

La cour arrière est également un GROS avantage de cette maison. Tout a été pensé pour avoir le plus d’intimité possible en gardant un côté très luxueux. Qui ne rêverait pas de passer une fin de semaine à se baigner et boire des cocktails sur le bord de cette piscine?

Alors que la maison de l’extérieur frôle la perfection, l’intérieur est discutable. Pour que tout soit parfait, il faudrait peut-être retirer les murs de miroir un peu partout à travers le rez-de-chaussée, le style de décoration mid-century pourrait être davantage soigné et les planchers uniformisés. Chacun ses goûts!

Alors, qui fait une offre?

