Des entreprises québécoises en péril à cause des tarifs de Trump

Photo Yves Charlebois Fabriquant des produits d’applications électriques et mécaniques à partir d’aluminium et d’acier canadiens, maintenant surtaxés à 10 % et 25 %, Sural Canada est ainsi doublement pénalisé par les mesures décrétées par l’administration Trump, selon Stéphane Amyot, vice-président aux finances de l’entreprise de Victoriaville.