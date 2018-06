Francos: Roch Voisine en une heure chrono

« Si tu ne te mets pas en danger, tu n’évolues pas. Et moi, je veux continuer à faire ce travail encore longtemps, alors il faut que j’évolue », confie-t-il.

« Mais on s’entend que je ne fais pas dans l’extrême ; je n’arriverais pas avec un spectacle de heavy métal (rires). Mais je veux surprendre les gens, leur proposer quelque chose de différent. Je ne veux pas leur faire le même spectacle qu’ils ont vu l’an dernier à Brossard ou Trois-Rivières », ajoute-t-il.

Au programme, donc, 12 chansons, peut-être 13. Mais pas plus. Car le spectacle ne doit pas dépasser les 60 minutes. Et pourquoi une heure seulement ?

« Ça va permettre aux gens de sortir de mon concert tôt et d’aller voir les autres artistes en spectacle. Alors on peut dire que je vais faire la première partie de tous les autres chanteurs pendant quatre soirs », plaisante le chanteur.

Évidemment, Roch Voisine tient à garder la surprise quant aux titres qu’il livrera au cours de ses quatre spectacles, prévus d’aujourd’hui à lundi. On sait tout de même qu’il revisitera Hélène, la pièce qui a fait de lui une star mondiale à la fin des années 1980. Et ce, même s’il avoue entretenir une « relation amour-haine » avec cette chanson.

« Ça a été un phénomène tellement gros à l’époque. Alors, après, ça a été très difficile d’imposer d’autres chansons. Les gens voulaient constamment que je chante Hélène et non mes nouvelles chansons. Alors elle a fait de l’ombre à ces autres titres. Et quand tu veux faire une longue carrière, il faut que tu réussisses à emmener les gens ailleurs avec d’autres chansons », explique-t-il.