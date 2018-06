G7: la mairesse de Saguenay affirme que Trump avait des bonnes choses à dire sur elle

SAGUENAY – Le président américain Donald Trump a fait forte impression, vendredi, en débarquant à la base militaire de Bagotville, à Saguenay.

«Je lui ai souhaité la bienvenue au Saguenay et il m'a répondu "I heard about you. You have a good reputation" (J'ai entendu parler de vous. Vous avez une bonne réputation), a relaté la mairesse de Saguenay, Josée Néron, qui faisait partie du comité d'accueil. Je crois que quelqu'un avait eu le temps de l'informer.»

Dès qu'il est apparu dans l'embrasure de la porte d'«Air Force One», le président américain a salué la foule, avant de brandir le poing. Puis, il a salué de nouveau la foule et jeté un regard vers les membres du personnel liés au G7 qui étaient en bordure de la piste.

Photo AFP

«J'ai senti qu'il était content de venir au Canada», a dit le ministre fédéral de la Famille, Jean-Yves Duclos, qui accueillait le visiteur au nom du gouvernement du Canada.

Dès les civilités remplies, le président est embarqué dans un hélicoptère du gouvernement américain à destination de La Malbaie. Une dizaine d'hélicoptères de type Ospray de l'armée américaine l'ont suivi.

M. Trump est le seul chef d'État ou de gouvernement dont la sécurité a été entièrement assurée par des agents de son pays. Theresa May (Angleterre), Shinzo Abe (Japon), Giuseppe Conte (Italie) et Angela Merkel (Allemagne) ont tous utilisé un appareil des forces armées canadiennes pour rallier La Malbaie à partir de Bagotville.

«La sécurité du président américain, elle relève toujours du gouvernement américain, a constaté le ministre Duclos. C'est clair qu'ils prennent ça très au sérieux.»

Mme Néron, elle, retient plusieurs aspects de son contact avec ces dirigeants de la planète, surtout de Theresa May et Angela Merkel.

«J'ai compris que, pour elles, qu'une femme assume des responsabilités politiques, c'était quelque chose d'important à leurs yeux. Le contact humain semble aussi très important pour elles», a-t-elle analysé.