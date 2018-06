G7: le rôle de Sophie Grégoire-Trudeau

QUÉBEC | Le titre de Première dame n’existe pas officiellement au Canada, mais Sophie Grégoire-Trudeau joue un rôle public et prendra part à un atelier du G7, à Charlevoix.

Mme Grégoire-Trudeau a accueilli le président Donald Trump en compagnie de son conjoint le premier ministre Justin Trudeau vendredi à La Malbaie. Elle participera également samedi à une table ronde sur l’égalité des sexes en compagnie des conjoints et conjointes des chefs d’État.

Le Bureau du premier ministre Trudeau souligne que Mme Grégoire-Trudeau n’hésite pas à sauter dans la mêlée lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts qu’elle a à cœur, comme l’égalité entre les hommes et les femmes

Elle est par exemple porte-parole de l’organisme Fillactive, qui souhaite donner aux jeunes filles l’envie de bouger et leur démontrer que le sport est un «moyen d’émancipation».

En mai, Mme Grégoire Trudeau a affirmé qu’il faut revoir l’éducation des garçons et arrêter de stigmatiser les «hommes roses» si on veut que notre société se rapproche de l’égalité des sexes lors de l’événement C2 Montréal, rapporte Le Devoir.

«Les plus vulnérables sur la planète actuellement sont les femmes et les enfants. Leurs droits fondamentaux leur sont retirés, ils souffrent de plusieurs façons, a-t-elle lancé lors d’une entrevue devant public avec la journaliste Elizabeth Plank.

«Nous blâmons souvent le patriarcat, ce qui est partiellement vrai, mais si nous blâmons le patriarcat, il ne faut pas blâmer les hommes eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les hommes ont appris à ne pas exprimer leur colère, leur tristesse, leurs envies. On leur a dit de garder tout cela à l’intérieur, a-t-elle ajouté. Pour créer plus d’égalité, il faut commencer avec soi-même et reconnaître que les deux genres ont vécu dans une bulle très oppressive», disait-elle alors.

Mercredi dernier, Mme Trudeau-Grégoire a fait front commun avec Brigitte Macron, la conjointe du président français Emmanuel Macron contre l’intimidation en ligne, une catastrophe qui fait des «ravages chez les adolescents».