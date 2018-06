Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique

Les Respectables : 25 ans

Photo Courtoisie

Le groupe rock québécois mené par Sébastien Plante fête ses 25 ans de carrière. Pour l’occasion, la formation originaire de Québec présente tous ces meilleurs hits autant en français qu’en anglais dans une tournée mémorable. Les mélomanes seront comblés par l’énergie débordante du chanteur, véritable bête de scène, et par les mélodies accrocheuses des Holà Décadence, Amalgame, Le monde à l’envers et L’argent fait le bonheur. Pour une soirée qui déménage!

Ce soir à 20h sur la scène Loto-Québec, angle Clark et De Montigny

Je sors

Exposition

Le sketch show

Photo Courtoisie

Cette exposition spéciale présente la première étape du processus créatif de plusieurs artistes en présentant leurs croquis. Ainsi, le public pourra découvrir comment est partie l’idée première, sans censure, des différentes murales que l’on retrouve dans la ville.

Aujourd’hui de 11h à 19h à l’Espace 8, 4040 boulevard Saint-Laurent

Musique

Midge Ure et Paul Young

Photo Courtoisie

Deux vieux de la vieille monteront sur la scène du Club Soda ce soir. Midge Ure et Paul Young s’unissent pour la tournée The Soundtrack Of Your Life où les deux interprèteront des succès connus avec leurs groupes, tels que Come Back & Stay pour Paul Young et Vienna pour Midge Ure. Les amateurs revivront des souvenirs de jeunesse, c’est garanti!

Ce soir à 20h au Club Soda

Musique

Gabrielle Goulet

Photo Courtoisie

Les amoureux du country seront gâtés ce soir avec la prestation de Gabrielle Goulet dans le cadre des Francos. La musicienne a été nommée en 2017 au Gala de l’ADISQ pour l’album de l’année – country avec son opus intitulé Elle sait. La jeune franco-ontarienne mixe avec talent le country et le pop. Un véritable vent de fraîcheur!

Ce soir à 18h sur la scène Hydro-Québec, angle De Maisonneuve et Jeanne-Mance

Musique

Lancement de Nuit de Renard Blanc

Photo Courtoisie

Le groupe originaire de Saint-Hyacinthe Renard Blanc lance son deuxième album ce soir à l’Escogriffe et c’est gratuit! Pour cet opus la formation, qui décrit son style comme du rock en spirale, explore la notion du mal. Le trio affirme vouloir se tenir loin des modes et assume pleinement ses envies.

Ce soir à 20h30 à l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Événement

Jacob Kirkegaard et Les Films de Yoko Ono

Photo Courtoisie

Dans le cadre du festival Suoni Per Il Popolo quelques films de Yoko Ono aux festivaliers. Fly and Freedom a entre autres été sélectionné par les organisateurs pour son côté innovateur. Le tout sera suivi d’une prestation musicale de l’artiste danois Jacob Kirkegaard.

Ce soir à 20h à la Fonderie Darling, 745 rue Ottawa

Je reste

Livre

Le barbecue pour les nuls

Photo Courtoisie

Pour un été parfait, ce guide est l’outil idéal. En passant par les modes de cuisson, les types d’appareils et les accessoires, ce livre de Simon De L’est et Stéphane Gadbois vous permettra d’en apprendre plus sur les manières de cuisiner avec son barbecue.

Sorti le 6 juin

Album

Nos Incontournables – Les grands disparus

Photo Courtoisie

Partis d’une idée venue en tournée, Mario Pelchat, Laurence Jalbert, Paul Daraîche, Natasha St-Pier, Cindy Daniel, Christian Marc Gendron et Manon Séguin reprennent des succès d’artistes qui ont quitté ce monde sur ce nouvel opus. Des chansons de Johnny Hallyday, Georges Moustaki, Leonard Cohen et Patrick Bourgeois s’y retrouvent entre autres.

Sorti le 7 juin

Télé

Série Noire

Photo Courtoisie

Si vous n’avez pas encore eu la chance de voir la série québécoise Série Noire, vous aurez la chance de la voir sur Netflix. Denis et Patrick, deux scénaristes, après l’échec d’une de leur série, devront changer leur processus d’écriture pour obtenir des résultats convaincants ce qui les mènera dans divers rebondissements, dont la rencontre de Marc Arcand qui croit être la muse pour l’un des personnages de la série.

Disponible sur Netflix depuis le 8 juin