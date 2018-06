Lars Eller: «l’ultime victoire d’équipe»

LAS VEGAS | Alors qu’on ne les attendait plus, les Capitals ont enfin soulevé la coupe Stanley, mettant ainsi fin à une longue attente de 44 ans.

Deux anciens joueurs du Canadien ont eu un gros mot à dire dans cette victoire décisive. Devante Smith-Pelly, avec le but égalisateur, et Lars Eller, avec le but gagnant.

«Considérant le travail accompli par les joueurs de soutien, on peut parler de l’ultime victoire d’équipe. Devo a marqué un gros but, quelques instants seulement avant le mien. Il a connu d’excellentes séries. À mon avis, il y a 22 étoiles qui ont contribué à leur façon pendant toutes les séries.»

- Lars Eller

Smith-Pelly a marqué sept buts en 24 matchs éliminatoires. Il en avait marqué autant en 75 rencontres de saison régulière.

«Ça veut tout dire pour moi. Je rêve à la Coupe Stanley depuis que je suis un petit gars. Je ne savais pas à quoi ressemblerait mon avenir au mois de juillet (son contrat avait été racheté par les Devils). J’ai trouvé la bonne place avec les Caps.»

- Devante Smith-Pelly

T.J. Oshie fut certainement l’un des joueurs les plus émotifs lors des célébrations suivant cette conquête, sur la glace du T-Mobile Arena. Il a servi à son père, atteint de la maladie d’Alzheimer, une longue étreinte.

Photo Jonathan Bernier

«C’est difficile de décrire les émotions. Avec mon mariage et la naissance de mes deux filles, il s’agit du plus beau jour de ma vie. Mon père est ici. Il n’a plus beaucoup de souvenirs, mais je sais qu’il comprend ce qu’il se passe ce soir.»

- T.J. Oshie

Après avoir cédé son filet à Philipp Grubauer pour les deux premiers matchs des séries, Braden Holtby est revenu en force. Il a conclu le tournoi avec un dossier de 16-7, une moyenne de buts alloués de 2,16 et un taux d’efficacité de ,922.

«C’est un moment spécial. Je regarde certains de mes coéquipiers soulever la coupe pour la première fois, des gars avec qui je joue depuis des années et avec qui j’ai vécu tant de moment crève-coeur. Je suis tellement fier d’eux.»

- Braden Holtby