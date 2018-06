G7: le maire de La Malbaie boudé par Donald Trump

Contrairement aux six autres chefs d’État du G7, le président américain Donald Trump n’a pas pris la peine de venir saluer le maire de La Malbaie à son arrivée au Manoir Richelieu.

C’est ce qu’a révélé le maire de La Malbaie, Michel Couturier, lors de son point de presse quotidien à l’hôtel de ville.

Photo AFP

M. Couturier fait partie du comité d’accueil qui reçoit les invités aux Manoir Richelieu, en compagnie des préfets de la région de Charlevoix et de représentants des communautés autochtones.



Alors que la rencontre internationale bat son plein à La Malbaie, le maire a parlé de «l’expérience incroyable» qu’il a vécue en rencontrant les dirigeants du G7. Tous, sauf M. Trump, qui serait arrivé tardivement sur le site de la rencontre internationale.



«On n’a pas rencontré M. Trump, qui est arrivé un peu plus tard, qui n’a pas pris le soin de rentrer, qui n’avait pas le temps de rentrer au Manoir Richelieu, a précisé M. Couturiser. [...] On peut penser que M. Trump avait autre chose à faire ou qu’il semblait presser d’arriver, ou peut-être de repartir, mais ce n’est pas à moi de le décider», a lancé le maire, qui ne semblait pas très irrité par cet «oubli» du président américain.

Photo Dominique Lelièvre, Journal de Québec

«Je pense qu’il avait un dîner à l’extérieur du Manoir Richelieu et qu’il était attendu ailleurs», a tenté d’expliquer Michel Couturier, sans préciser si le président avait dîner dans la zone sécurisée ou à l’extérieur de celle-ci.



«C’est le seul que l’on n’a pas rencontré», a-t-il avoué.



Macron remercie La Malbaie



Le maire de La Malbaie a dit avoir apprécié le contact avec les autres dirigeants du G7, en particulier le président français Emmanuel Macron.



«[Tous] ont été extrêmement courtois, entre autres M. Macron qui a été d’une diplomatie vraiment intéressante, ça mérite d’être souligné», a lancé M. Couturier.



«M. Macron et son épouse ont été extraordinaires, vraiment gentils avec nous. Vous savez, ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils ont été vraiment gentils. [M. Macron] a pris la peine de remercier les citoyens de La Malbaie pour leur courtoisie et aussi pour l’accueil qu’on leur fait et il était conscient du dérangement que ça occasionne», a poursuivi le maire.