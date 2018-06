Le Sommet du G7 s’ouvre sur fond de tensions

LA MALBAIE | Le premier ministre Justin Trudeau a accueilli les dirigeants du G7 au Manoir Richelieu à La Malbaie vendredi, pour un Sommet de deux jours qui s’ouvre sur fond de vives tensions entre le président américain Donald Trump et les leaders européens.

Le premier ministre canadien, hôte de l’événement cette année, devra donc tenter d’éviter l’éclatement du groupe des sept économies avancées de la planète. Les propensions isolationnistes du président Trump – illustrées par l’imposition de tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium récemment – risque de résulter en un G6 + 1.

Dès le début de la journée, le président du Conseil européen Donald Tusk a d’ailleurs reproché à Donald Trump de «défier» l'ordre mondial. «Ce qui m'inquiète le plus est de voir que l'ordre mondial, basé sur des règles communes, se retrouve défié non par les suspects habituels, mais, de façon surprenante, par son principal architecte et garant: les États-Unis», a dit M. Tusk lors d'un point-presse.

Consensus européen

Une rencontre tenue vendredi matin, à l’initiative de la France, a également permis d’établir quelques consensus entre les pays européens pour la rédaction d’un communiqué final. Outre la France, le G7 inclut le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie. Le Canada, les États-Unis et le Japon complètent le groupe.

Selon un officiel français, les pays européens exigeront de voir dans le texte final une référence aux règles du commerce international. Les Canadiens et les Japonais s’entendent également sur cet aspect, a-t-il expliqué lors d’un breffage technique.

Des références à l’Organisation mondiale du commerce et à l’Accord de Paris sur le climat devront aussi se retrouver dans le communiqué, selon les Européens ; autant de sujets qui risquent de déplaire au président Trump.

Sur l’idée de réintégrer la Russie au sein d’un G8 – proposée par Donald Trump vendredi matin et rapidement appuyée par l’Italie – les Européens croient pouvoir trouver une formulation qui devrait satisfaire l’ensemble des pays européens.

Toutefois, la Russie a été exclue du G8 en 2014 en raison de l’annexion de la Crimée, une situation qui demeure inchangée, rappelle-t-on. De plus, le retour de la Russie au sein du groupe nécessitera l’unanimité des pays membres.

Affrontement

La table est donc mise pour un affrontement entre le bloc européen et le président américain.

Donald Trump a d’ailleurs jeté de l’huile sur le feu dans une série de messages sur Twitter, vendredi matin, où il a attaqué les ententes commerciales avec les pays du G7 avant son départ de Washington pour La Malbaie. «J’ai hâte de corriger les accords commerciaux injustes avec les pays du G7. Si ça ne se produit pas, nous en sortirons encore mieux», a-t-il écrit dans une menace à peine voilée.

La veille, le président américain avait dénoncé, toujours sur Twitter, les tarifs imposés par le Canada aux produits laitiers américains. Ceux-ci, a-t-il écrit «tuent notre agriculture». «Abolissez vos tarifs et barrières ou nous ferons plus que les égaliser», a-t-il ajouté.

Importante sécurité

Par ailleurs, la sécurité entourant les leaders du G7 est très imposante à La Malbaie. La majorité des quelque 200 journalistes et caméramans accrédités pour se rendre sur le site du Manoir Richelieu sont confinés dans une salle de presse à quelques mètres de l’endroit, dans les locaux du Casino de Charlevoix.

Seule une poignée de journalistes «pool» ont pu assister à l’arrivée des dignitaires et partager leurs observations avec le reste de leurs collègues.

Les autres représentants de la presse provenant de partout sur la planète – près de 2 000 selon les autorités – ont suivi les travaux depuis un centre des médias installé dans la ville de Québec... à près de 140 kilomètres de l’événement.

- Avec l’AFP