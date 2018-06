Sommet du G7: les frictions entre Trump et ses homologues

AFP | Le G7 est censé être un club d’alliés et d’amis, mais les frictions, petites et grandes, entre Donald Trump et les autres dirigeants se sont accumulées en quelque 500 jours au pouvoir.

Voici un court historique des hauts et des bas dans les relations bilatérales américaines avec les chefs d’états et de gouvernements du Canada, du Royaume-uni, de l’allemagne, de la France et du Japon. Quant à Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien, il n’a encore jamais eu l’occasion de rencontrer le président américain.

Justin Trudeau

L’hôte du G7 était parti d’un bon pied après l’élection du milliardaire : pas question de « donner des leçons » au président septuagénaire, avait-il dit.

Mais après que Donald Trump a imposé des tarifs sur l’acier et l’aluminium canadiens, au nom de la « sécurité nationale », Justin Trudeau les a qualifiés d’insultes à la mémoire des soldats canadiens.

Selon CNN et la chaîne canadienne CBC, Donald Trump aurait ensuite, lors d’un coup de téléphone tendu, répliqué que des soldats canadiens avaient « incendié la Maison-blanche » lors de la guerre de 1812.

En fait, il s’agissait de troupes britanniques venant de colonies appelées à devenir, plusieurs décennies plus tard, le Canada.

Angela Merkel

Quel contraste entre les coups de fil réguliers entre Barack Obama et la chancelière allemande, et la froideur des relations avec son successeur.

Angela Merkel aurait même eu les larmes aux yeux au moment de dire adieu au président Obama.

L’image qui reste est celle de la chancelière, au printemps 2017, attendant en vain que Donald Trump lui serre la main dans le Bureau ovale, à la Maison-blanche, le président semblant l’ignorer.

Après l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, Angela Merkel avait ouvertement critiqué ses positions sur le climat.

C’est aujourd’hui la menace de tarifs douaniers sur le secteur automobile qui préoccupe l’allemagne, plus qu’aucun autre pays européen.

Theresa May

La relation spéciale n’est plus. La première ministre britannique fut certes la première dirigeante invitée à la Maison-blanche en 2017.

Mais la saga de la visite de Donald Trump au RoyaumeUni — annoncée, contestée dans l’opinion publique, puis reportée — symbolise l’état de la relation des deux dirigeants.

Quand Theresa May a critiqué le retweet par le président d’un groupe d’extrême droite britannique, Donald Trump a répondu qu’elle ferait mieux de s’occuper du « terrorisme radical islamique » dans son pays.

La visite de Trump aura finalement lieu en juillet, mais sans l’honneur protocolaire d’une « visite d’état ».

Emmanuel Macron

La relation avec le président français semble avoir été définie durant les 29 secondes de leur virile poignée de main, lors de leur première rencontre en 2017.

Prenant le contre-pied de nombreux Européens, le Français a multiplié les honneurs et les amabilités envers le président des États-unis, par pragmatisme.

La visite d’état de M. Macron à Washington, en avril, visait à afficher cette complicité... jusqu’au ridicule, quand le milliardaire a épousseté une pellicule, peut-être imaginaire, de la veste de son invité.

Le pari du Français n’a pas porté ses fruits sur l’iran, le climat ou les tarifs douaniers.

Shinzo Abe

La relation avec Shinzo Abe est plus intime encore qu’avec Emmanuel Macron : le premier ministre japonais fut le premier dirigeant étranger à rendre visite au milliardaire après son élection, à la Trump Tower.

Il s’est rendu dans la résidence de M. Trump en Floride, à Mar-a-lago.

Mais le Japon n’a pas été épargné par les tarifs douaniers imposés par les États-unis.

Shinzo Abe se démène pour ne pas être marginalisé et défendre les intérêts japonais dans les négociations que Donald Trump mène avec la Corée du Nord.

Il a donc fait le détour par Washington, hier, avant le Sommet du G7.