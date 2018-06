Manifestation du G7: deux des individus arrêtés jeudi soir ont comparu

Deux des trois individus arrêtés dans le cadre de la manifestation qui s’est déroulée jeudi en Haute-Ville ont comparu vendredi matin, par visioconférence, au palais de justice de Québec.

Yann Arsac, 24 ans, a été accusé de possession d’une arme dans un dessein dangereux, de possession de matières incendiaires, de dispositifs incendiaires ou de substances explosives, soit du combustible à fondue, un briquet, des bouteilles vides ainsi que des chaussettes.

Photo Courtoisie

De plus, on lui reproche d’avoir brisé une condition imposée lors d’une probation.



De son côté, Cydrik Dion-Tardif, 32 ans, est accusé de possession de stupéfiants, de possession d’armes dans un dessein dangereux et de non-respect de promesse.



Dans les deux cas, les procureures aux poursuites criminelles et pénales, Me Geneviève Lacroix et Me Audrey Roy-Cloutier, se sont opposées à la remise en liberté des accusés, invoquant principalement le risque de récidive pour justifier la demande.



L’avocat qui représente les deux hommes, Me Didier Samson, a demandé que le dossier de ses deux clients soit ramené au palais de justice de Québec lundi prochain.

Mentionnons qu’en avril 2016, Dion-Tardif avait écopé d’une peine de 22 mois d’emprisonnement pour trafic de fentanyl.

Concernant l’homme de 36 ans arrêté pour avoir proféré des menaces sur internet, il devrait comparaître en journée à la cour municipale.