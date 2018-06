Merkel est arrivée, Trump se fait attendre!

La chancelière allemande a atterri à la base militaire de Bagotville vendredi, à 9h01. Il ne manque désormais que Donald Trump pour que les leaders du G7 soient au complet.



Personne n’est capable de dire avec précision à quel moment le fameux «Air Force One» arrivera à Bagotville. L’heure officielle d’arrivée est fixée à 10h. Or, certaines informations évoquent un atterrissage dès 9h30. D’autres parlent plutôt d’une arrivée à 11h du matin.



Chose certaine, plusieurs hélicoptères militaires américains sont stationnés sur le tarmac de la base de Bagotville. Ils accompagneront l’hélicoptère du président (« Marine One ») un peu plus tard lors de son envol de Bagotville vers Charlevoix. Pour des raisons de sécurité, «Marine One» ne prend jamais les airs seul.



Ciel radieux



C’est par un ciel radieux et un soleil éclatant que l’avion aux couleurs allemandes d’Angela Merkel a foulé le sol canadien. La chancelière a notamment été accueillie par le ministre fédéral Jean-Yves Duclos, par le ministre Kathleen Weil et par la mairesse de Saguenay, Josée Néron.



Exception faite de M. Trump, tous les leaders du G7 se trouvent désormais au Québec. La plupart d’entre eux sont arrivés jeudi. Le sommet international débutera officiellement vendredi en matin à La Malbaie.