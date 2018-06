Repos à la campagne

On parcourt des routes riches en paysages pour aboutir au gîte Prés et Vallons à Durham-Sud au Centre-du-Québec. Calme, silence et confort promettent un séjour exceptionnel.

Le gîte Prés et Vallons propose un séjour tout en douceur. Les hôtes offrent un hébergement confortable et un service parfait. En quittant la frénésie de Montréal il y a sept ans, Gaëtan Morin et Patrice Godin ont ralenti le rythme au gré de la campagne tranquille. Le magnifique paysage des Appalaches suggère un repos mérité, entouré de prés et de vallons.

La paix

Photo courtoisie, Annie Girard

Les trois chambres de l’établissement accueillant de 2 à 5 invités disposent chacune d’une salle de bain privée. La grande chambre à l’étage est indiquée pour une famille avec son grand lit, de même que ses 2 lits à une place auxquels on ajoute un lit supplémentaire. Ici, les enfants sont les bienvenus ! La décoration reste simple, elle dégage de la quiétude. Les boiseries, poutres au plafond et planchers de bois ont leur charme dans la demeure champêtre. Le salon est chaleureux et accueillant, parfait pour discuter ou lire. On aime que les serviettes de bain et la literie sèchent sur la corde à linge, un geste écologique des hôtes soucieux de l’environnement.

Photo courtoisie, Annie Girard

Délicieuse table

On se régale de produits locaux à la table qui suggère un menu majoritairement québécois. Au déjeuner, on savoure un jus de pomme brut, une généreuse tranche de pain maison frais à déguster avec des fromages et un gâteau accompagné de noix et de fruits séchés. Une omelette aux champignons, épinards, fromages, fines herbes et jambon, accompagnée de pommes de terre et de rôties, est aussi offerte ; ou encore un bol de yogourt nature biologique rehaussé de granola maison. Boissons, sirop d’érable biologique et confitures aux fruits complètent le repas. Les gens souffrant d’intolérance au gluten se délectent plutôt d’une crêpe au sarrasin.

Au souper, Patrice Godin, aussi chef à ses heures, cuisine les trois services de la table d’hôte. Agneau, bœuf Highland, wapiti, veau et autres poissons et viandes ainsi que délices sucrés ravissent les palais.

À savoir