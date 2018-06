Trois-Rivières: une femme handicapée se fait voler son vélo adapté

TROIS-RIVIÈRES - Une jeune femme de Trois-Rivières, qui souffre de paralysie cérébrale, s'est fait voler son vélo adapté en début de semaine.

Ce vélo était conçu pour la condition physique d'Anne-Sophie, pour son corps frêle. La jeune femme est âgée de 24 ans et pèse moins de 90 lb.

Le vélo se trouvait à l'arrière de la résidence familiale dans la remise. La famille d'Anne-Sophie ne comprend pas l'intention des voleurs: «C'est un quartier très tranquille, on aurait jamais penser que ça aurait pu arriver et surtout pas un vélo adapté qui ne peut servir à personne d'autre», explique la belle-mère d'Anne-Sophie, Andrée Lamy.

La jeune femme possédait ce vélo depuis 10 ans et l'utilisait deux fois par semaine pour l'aider à conserver son tonus musculaire.

«Il faut prendre un vélo pour enfant et l'adapter à sa condition. C'est beaucoup d'heures et des essais et erreurs. Un vélo comme ça aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de dollars, mais c'est surtout beaucoup de temps et d'énergie pour Anne-Sophie. Elle ne pourra pas en faire avant l'automne, c'est certain si on rachète un vélo.»