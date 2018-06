Un bon départ pour Red Bull

À leur arrivée à Montréal, Max Verstappen et Daniel Ricciardo ne savaient pas si les nouveaux paramètres de leur moteur respectif allaient leur permettre d’être compétitifs avec les autres écuries de pointe. Ils ont eu une partie de leur réponse, vendredi, lors des deux premières séances d’essais libres.

Verstappen a obtenu le temps le plus rapide lors de ses deux sessions. En après-midi, il a brillé avec un chrono de 1:12,198 min pour devancer Kimi Raïkonnen (Ferrari) qui a bien couru avec 1:12,328.

« C’est un départ positif, a indiqué Max Verstappen quelques minutes après la sortie de sa monoplace. La voiture roulait très bien et on n’a pas eu à apporter beaucoup de modifications pendant les essais. C’est un bon signe et ça te donne de l’espoir.

« Lors de la première séance, la piste était poussiéreuse et glissante. Par contre, on a été en mesure de réaliser quelques bons tours. »

À la lumière des résultats de vendredi, Verstappen sera à surveiller aux qualifications. S’il est capable d’obtenir une place sur la première ligne, il pourrait monter sur le podium avec une bonne gestion de course. Du même coup, le pilote de 20 ans pourrait faire taire ses détracteurs qui ont mentionné qu’il devait changer sa façon de conduire.

Des problèmes pour Ricciardo

Quant à son coéquipier Ricciardo, il a connu une journée marquée par des hauts et des bas. Il a été victime de quelques ennuis mécaniques, mais il est parvenu à signer le troisième meilleur temps à chacune des séances.

« On n’a pas eu la journée la plus facile. On a eu des problèmes électriques avec notre moteur, a expliqué Ricciardo. On a eu des pépins en matinée et on a tenté de les réparer pendant le dîner.

« Par contre, la situation ne s’est pas améliorée et on a essayé d’apporter les bons ajustements pendant la deuxième session. Ça ne semble pas être le même type de problème qu’à Monaco, ou rien qui pourrait nous coûter une punition. »