Un penthouse de rêve à Montréal

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Un penthouse dans Griffintown vendu 7,3 M$

Photo tirée de Yoo Montréal

Un penthouse dans le projet Yoo Montréal dans Griffintown, inspiré du designer français Philippe Starck, a été vendu 7,3 millions $ à la fin mai. L’acheteur est une société du nom d’Investissements Aurakle dont le président est Charles Raymond. Ce dernier est établi à Vancouver, en Colombie-Britannique. Le projet Yoo Montréal est décrit comme un « projet unique résolument moderne » évoquant « les plus beaux hôtels-boutiques » par une courtière. Le penthouse s’étale sur un étage entier et offre notamment une terrasse de près de 1800 pieds carrés. Il compte quatre chambres à coucher, trois salles de bains, un salon, une salle à manger et une cuisine.

Anne Darche investit dans le pot

Photo tirée de LinkedIn Anne Darche

L’administratrice Anne Darche, qui occupe notamment un siège au conseil du Groupe Germain et KDC One, est également administratrice et actionnaire dans la firme de pot 48 North où le chroniqueur à La Presse Alain Dubuc et le propriétaire de journaux et ex-ministre libéral Martin Cauchon sont aussi impliqués. Mme Darche possède 8430 actions de la firme, alors que M. Dubuc en détient 100 000. Le Journal a révélé cette semaine que le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, a investi dans la compagnie qui prépare son entrée en Bourse.

Visiter les universités en jet privé pour 57 000 $ US

Photo tirée du site Magellan Jet

Une firme d’aviation privée, Magellan Jet, offre une carte donnant droit à 10 heures de vol pour 57 000 $ US. Cette carte, appelée le « 10 Hour College Tour Package », doit servir aux parents américains à faire un tour en un week-end des meilleures universités pour leurs enfants. Un consultant privé pour l’admission à l’université est aussi disponible.

De belles voitures à Montréal

On voit plusieurs belles voitures à Montréal ces jours-ci en prévision du Grand Prix. Une rutilante Lamborghini de couleur or, une Ferrari rouge, une Aston Martin Vantage noire sont quelques-uns des hypercars aperçus.

Photo tirée de Montreal Car Spotting

Photo tirée de Montreal Car Spotting