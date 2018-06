Une chauffarde ivre ne s’attendait pas à aller en prison

Malgré ses supplications pour obtenir un délai, une juge a expédié illico en prison une chauffarde saoule à qui elle venait d’imposer un an d’incarcération pour avoir causé six collisions et happé une adolescente.

« Mon chien est chez le vétérinaire, je dois aller chercher ma filleule à l’école, il faut que je prévienne mon colocataire et je n’ai pas mes médicaments... S’il vous plaît... », a supplié Stéphanie Fryer à la magistrate, vendredi.

Visiblement confiante d’écoper d’une peine d’incarcération les fins de semaine comme le demandait son avocat, Alan Guttman, la femme de 49 ans est arrivée au palais de justice de Montréal sans aucun effet personnel, même si elle savait qu’elle risquait d’être envoyée en prison.

« Vous auriez dû savoir qu’il s’agissait d’une possibilité », a répondu la magistrate.

En larmes, Fryer a ainsi été menottée et placée en détention, pour sa conduite avec les facultés affaiblies en août 2014.

Course folle

Ce jour-là, Fryer avait décidé de prendre la rutilante Cadillac Escalade de son conjoint, même si elle avait bu de l’alcool et qu’elle n’avait jamais eu de permis de conduire.

Son départ a mal commencé puisqu’à peine sortie du stationnement, elle a heurté un véhicule en mouvement.

S’en est suivi une série de collisions avec des voitures stationnées, un poteau de signalisation et un escalier en bois.

Chaque fois, Fryer a continué son chemin, même après avoir happé une adolescente de 13 ans qui était sur le trottoir.

Sa course folle a pris fin seulement après être entrée dans un arbre. À l’arrivée des policiers, elle a refusé de se soumettre à un alcotest, préférant plutôt cracher sur le policier.

« Elle n’a aucun souvenir des événements », a noté la juge, rappelant que, selon un agent de probation, Fryer avait quand même des remords qui paraissent sincères.

Une fois libérée, Stéphanie Fryer devra se soumettre à une probation de trois ans, et elle ne pourra pas conduire pendant trois ans.