Une expo de photos d'inconnus montréalais qui «frenchent» aura lieu ce mois-ci

Le photographe montréalais Karel Chladek parcourt les boîtes de nuit depuis plus de 10 ans à la recherche de moments magiques à capturer avec sa caméra.

Afin de célébrer ses 10 ans de carrière, l’artiste organise l’exposition de sa série de photos No More I Love You à l'Ausgang le 26 juin prochain.

La série de photos No More I Love You est une incursion dans les moments intimes des fêtards. Durant ses années de pratique, Chladek a réussi à photographier de nombreux baisers volés entre deux inconnus.

Quelques-unes des œuvres de l’artiste seront en vente.

Tous les détails de cette soirée ici.

Ausgang

6524 Saint-Hubert

