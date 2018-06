[VIDÉOS] 3 passages mémorables d’Anthony Bourdain au Québec

Le chef et animateur, Anthony Bourdain, n’est plus. Il a été retrouvé sans vie dans une chambre d’hôtel en France, a annoncé son employeur CNN, vendredi. Il se serait suicidé.

L’aventurier épicurien qui a parcouru le globe à de nombreuses reprises s’est arrêté quelques fois au Québec. Certains de ses passages ont été captés notamment dans ses émissions The Layover, Parts Unknown (Toujours plus loin avec Anthony Bourdain) et No Reservations (Anthony Bourdain : sans réservation). Il aimait particulièrement Montréal.

«I love Montreal. It is my favorite place in Canada. The people who live there are tough, crazy bastards» (J’adore Montréal. C’est mon endroit favori au Canada. Par contre, les gens qui y vivent sont des bâtards fous), dit-il en introduction de l’épisode consacrée à la belle province dans son émission Parts Unknown.

Voici quelques moments mémorables de ces passages au Québec:

2006

En 2006, Anthony Bourdain a visité le chef Martin Picard dans son restaurant Au Pied de Cochon à Montréal qu’il considère comme l’un de ses restaurants préférés au monde. Le moment avait fait l’objet d’un épisode de No Reservations

Il avait aussi accompagné Martin Picard chez Palmex, son fournisseur de foie gras et de canard.

Il a alors profité de son passage au Québec pour chasser le phoque avec des Inuits en plus de goûter à la poutine, des saucisses avec du sirop d’érable et les fameux bagels de Montréal.

Il avait même appris à jouer au hockey!

2011

En 2011, Bourdain est de retour à Montréal, cette fois dans le cadre de son émission The Layover où il visite une fois de plus son ami Martin Picard qui lui fait découvrir la ville en 24 heures avec Normand Laprise.

Vous y verrez notamment Bourdain dans une boîte de pick-up (oui oui!) boire dans les rues de Montréal! C’est de toute beauté!

Smoked meat du Schwartz’s Deli et bagels du St Viateur sont notamment en vedette dans cet épisode où figure aussi l’animatrice Anne-Marie Withenshaw qui parle de sa ville.

2013

Bourdain est de retour à Montréal en 2013, et cette fois il visite aussi la ville de Québec dans le cadre de son émission Parts Unknown. Il se rend d'ailleurs dans la vieille capitale en train!

Il retrouve une fois de plus ses amis du Joe Beef où il pêche sur la glace et déguste un repas dans la cabane de pêche!

Il va ensuite chasse avec Martin Picard et goûte pour la première fois au castor!

À Québec, il a séjourné à l’Auberge Saint-Antoine et a passé du temps au Carnaval de Québec...

Photo Kathryne Lamontagne

Il s’est notamment rendu au Continental où il semble avoir apprécié la nourriture classique et l'authentique service au guéridon du restaurant.

Puis il a mangé à l’Affaire est ketchup dans le quartier St-Roch qui avait ouvert ses portes spécialement pour l’occasion!

Force est de constater que malgré l’image qu’il projetait de bon vivant, de passionné et d’épicurien, personne n’est à l’abris des idées noires.

Vous ou un de vos proches êtes en détresse? Appelez sans frais le 1 866 APPELLE (277-3553) partout au Québec ou visitez le site web de l’Association québécoise de prévention du suicide pour obtenir de l’aide.