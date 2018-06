BONNIER (née DÉSOURDY)

Rachel



À Montréal, le 3 juin 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Rachel Bonnier née Désourdy.Elle laisse dans le deuil son époux, Dr Jean-Guy Bonnier, ses enfants Michel, Lucie (Claude Léonard), Hélène (Alex Galdès) et François, ses petits-fils Martin, Loïc, Antoine, Guillaume et Francis, sa soeur Huguette (SNJN) et son frère Paul (Dr. Elisabeth Racine), ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 14 juin 2018 de 19h à 21h au:2715, CH. DE LA CÔTE-SAINTE-CATHERINEMONTRÉAL, QC H3T 1B5et le vendredi 15 juin de 14h à 16h à l'église Saint-Albert-le-Grand, adjacente au Monastère. Les funérailles suivront à 16 heures.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Dans la rue.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins intensifs de l'hôpital LaSalle et Royal-Victoria pour leurs excellents soins et leur dévouement auprès de Mme Rachel Désourdy.