LANDRY, Antoine



À St-Jérôme, le 5 juin 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Antoine Landry, époux de feu Mme Patricia Lebel.Il laisse dans le deuil ses enfants Jacques, Lise (Gilles) et Alain (Johanne), ses petits-enfants Stéphane, Anick et Joël, ses arrière-petits-enfants Michael, Loïc, Naomie, sa soeur Marguerite ainsi qu'autres parents et plusieurs amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le samedi 9 juin 2018 dès 10h, en l'église Ste-Dorothée, 655, rue Principale, Laval, H7X 1E2. Les funérailles suivront à 11h.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Louise Faubert pour leur soutien et les bons soins prodigués.