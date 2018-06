SAMSON, Pierre J.



Le 4 juin 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Pierre J. Samson, époux de feu Mme Danielle Ballard.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Marc (Nathalie Bazinet), Marie-Josée et Bertrand (Julie Robinson), ses petits-fils Marc-Antoine, Alexandre, Benjamin, Justin et Olivier, son beau-frère José Ballard (Nicole Éthier), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 15 juin 2018 de 13h à 21h au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comLe samedi 16 juin, directement à l'église Saint-Matthieu de Beloeil, 1010 Richelieu, Beloeil, dès 13h30. Les funérailles suivront à 14h.